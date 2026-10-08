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Пезешкиан заявил, что благодаря России Ирану не навязали одностороннего подхода

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил президента России Владимира Путина за позицию России в ближневосточном конфликте.

"Хотелось бы поблагодарить вас за вашу позицию в регионе, а также на уровне ООН. Благодаря вашей помощи им не удалось навязать нам односторонний подход. За это мы всегда вам благодарны, за вашу позицию, за позицию вашей страны", - сказал Пезешкиан на встрече с Путиным в Туркмении.

Он отметил, что Путин всегда выступает против односторонности, и подчеркнул, что Иран ценит этот подход.

"Мы должны двигаться в сторону многосторонности и не должны давать шанс тому, чтобы односторонность распространилась по всему миру. США стараются диктовать свою точку зрения всем странам во всем мире. В настоящее время те же политики навязывают свой внутриполитической курс остальным, диктуют другим странам", - сказал Пезешкиан.

Президент Ирана также затронул тему вокруг переговорного процесса с США, упомянув атаки США во время переговорного процесса. "Но мы никогда не покидали переговорный стол", - отметил он.

Иранский президент также сообщил, что стороны обменялись своими инициативами, когда процесс их обсуждения будет финализирован, можно будет через посредников подводить итоги.

"Мы стараемся как-нибудь поскорее положить конец войне. И необходимо, чтобы все соблюдали наши права. Но если они исходят из одностороннего подхода, то это не может произойти в ближайшее время", - добавил Пезешкиан.

Иран Масуд Пезешкиан Россия
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