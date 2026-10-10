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Посол РФ в КНДР рассказал о развитии электронной коммерции и активном строительстве в стране

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Пхеньян сильно изменился за последние годы, в столице развиваются сервисы электронной коммерции, службы доставки и такси, рассказал в интервью "Интерфаксу" посол России в КНДР Андрей Подъёлышев.

Российский дипломат поделился, что впервые приехал на работу в Пхеньян в 1984 году. В конце сентября 2026 года он вернулся в КНДР в качестве нового посла.

"Я сам был приятно удивлен, насколько сильно изменилась жизнь в КНДР за последние годы - сегодня здесь активно развиваются электронные сервисы и коммерция, службы доставки и такси, а также частный автотранспорт", - рассказал Подъёлышев в своем первом интервью в новой должности, которое он дал "Интерфаксу".

По словам дипломата, в Пхеньяне и провинциях наблюдается "настоящий строительный бум - на наших глазах вырастают новые районы с современными жилыми комплексами, ресторанами и торгово-развлекательными центрами".

"Среди самых последних тенденций, например, можно отметить сооружение в крупных городах сети современных фирменных ресторанов мяса на углях "пулькоги", один из которых расположился практически в самом сердце столицы - у подножия горы Моранбон напротив Триумфальной арки", - рассказал посол.

"Пользуясь случаем, хотел бы настоятельно рекомендовать всем, кто имеет представление о КНДР лишь по новостным репортажам и материалам интернет-блогеров прошлых лет, самостоятельно посетить эту страну и увидеть все собственными глазами", - заключил он.

Пхеньян КНДР Андрей Подъелышев
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