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Посол РФ в КНДР: я вернулся в Пхеньян в период подъема двусторонних отношений

Андрей Подъелышев рассказал, как развивается стратегическое партнерство России и КНДР

Посол РФ в КНДР: я вернулся в Пхеньян в период подъема двусторонних отношений
Фото: пресс-служба МИД РФ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Новый посол России в КНДР Андрей Подъелышев, прибывший в Пхеньян чуть меньше двух недель назад, в своем первом интервью, которое он дал агентству "Интерфакс", рассказал о том, какие перед ним стоят задачи в развитии российско-корейских отношений, обозначил ключевые сферы взаимодействия двух стран, поделился впечатлениями об изменениях, произошедших в стране и призвал россиян приехать в Пхеньян и увидеть всё своими глазами

- Андрей Леонидович, вы начинали свою дипломатическую карьеру в Пхеньяне. С каким чувством вы сейчас возвращаетесь в этот город в качестве высшего дипломатического представителя? Какие первостепенные задачи вы видите на своем новом посту?

- Действительно, моя дипломатическая карьера началась в Пхеньяне — в 1984 году. К тому времени двусторонние связи заметно оживились, и наши отношения шли по восходящей. Этот период запомнился мне активным развитием контактов. В 1984 и 1986 годах с визитами Москву посещал Президент КНДР, Генеральный секретарь ЦК ТПК товарищ Ким Ир Сен. Его поездки и встречи с советским руководством стали ярким свидетельством расширения сотрудничества наших стран.

Сегодня я вернулся в КНДР снова в период подъема двусторонних отношений. С одной стороны, это накладывает на меня как на руководителя дипломатической миссии особую ответственность. С другой — создает максимально благоприятные условия для решения поставленных передо мной задач. Благодаря усилиям Президента Российской Федерации Владимира Путина и Председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына наши отношения вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Моя задача — максимально наполнить это партнерство практическим содержанием. Необходимо искать пути расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической сферах, в области природных ресурсов, сельского хозяйства, здравоохранения, науки, образования, культуры, спорта и туризма. Отдельное направление — межрегиональные связи, прямые контакты между предприятиями, ведомствами и учреждениями наших стран.

- Какие контакты вы уже провели в Пхеньяне на высоком или, может быть, даже высшем уровне, или, возможно, они еще только предстоят?

- В первую очередь хотел бы поблагодарить корейских товарищей за оперативность при организации церемонии передачи копий верительных грамот. Я прибыл в Пхеньян в субботу 26 сентября, а уже в понедельник утром имел возможность посетить МИД КНДР. Согласно местной протокольной практике, именно после вручения копий верительных грамот посол может приступить к исполнению своих обязанностей. Это позволило мне с первого дня включиться в работу: принять участие в праздновании 80-летия Университета имени Ким Ир Сена, во Втором форуме ректоров университетов России и КНДР, сопровождать заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации Константина Могилевского, в том числе на беседе с Министром образования КНДР. Состоялись и другие встречи, позволившие без промедления погрузиться в текущую повестку двусторонних отношений.

В ближайшее время рассчитываю установить тесное взаимодействие с руководством МИД КНДР, а также других министерств и ведомств. Важным событием станет 13-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, которое должно пройти до конца года в Пхеньяне. Уверен, что его итоги придадут дополнительный импульс практической реализации договоренностей наших лидеров.

- Какое место занимает КНДР во внешнеполитических приоритетах нашей страны с учетом ситуации в мире?

- Корейская Народно-Демократическая Республика как государство, имеющее общую границу с Россией, неизменно занимала и занимает важное место среди внешнеполитических партнеров нашей страны. Подтверждением этому являются регулярные контакты между лидерами обоих государств. Как вы знаете, в 2000 году состоялся первый визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Пхеньян. За ним последовали ответные поездки Председателя Государственного комитета обороны КНДР Ким Чен Ира в Москву и на Дальний Восток в 2001, 2002 и 2011 годах. Нынешний глава республики — Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в 2019 году посетил Владивосток, где в первый раз встретился с Владимиром Путиным. В 2023 году состоялась их встреча на космодроме "Восточный", третью годовщину которой мы отметили с корейскими товарищами в прошлом месяце. В июне 2024 года прошел, не побоюсь этого слова, исторический визит российского президента в корейскую столицу, в ходе которого был подписан базовый двусторонний документ — Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, положивший начало новому этапу отношений между Российской Федерацией и КНДР.

Пхеньян, хотелось бы напомнить вашим читателям, с первых дней проведения Специальной военной операции на Украине открыто и последовательно заявлял о полной поддержке позиции Москвы. В полном соответствии с новым Договором в декабре 2024 года Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял решение о направлении частей Корейской народной армии для помощи российской стороне в освобождении временно оккупированных киевским режимом районов Курской области. Здесь, на Курщине, российские и корейские воины совместно разгромили украинских неонацистов и иностранных наемников, полностью освободив регион в апреле 2025 года. Год спустя, в апреле нынешнего года, с участием Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина и Министра обороны Андрея Белоусова в Пхеньяне состоялось торжественное открытие Мемориального комплекса и музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, перед входом в который установлена скульптурная группа российских и корейских бойцов с флагами двух стран.

- Насколько важно сейчас развивать контакты между людьми двух стран, гуманитарные связи, в том числе через развитие туризма?

- В атмосфере подъема уровня российско-корейских отношений последние годы активно развивается взаимодействие в области науки, культуры, образования, спорта и по линии общественных организаций. Этот комплекс связей традиционно является надежным мостом, укрепляющим чувства дружбы и взаимопонимания между братскими народами наших стран, разделяющих традиционные культурно-нравственные ценности.

Поддерживается регулярный диалог на официальном уровне — в сентябре корейские делегации высокого уровня приняли участие в 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур и Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Опять же в конце сентября в Пхеньяне состоялся Второй форум ректоров университетов России и КНДР, в рамках которого была проведена церемония подписания Межправительственного соглашения о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней, ставшего плодом длительной совместной работы.

В начале октября в Москве при поддержке Министерства культуры Российской Федерации прошла Неделя корейского кино, приуроченная к 78-й годовщине установления дипломатических отношений между нашими странами.

Отмечаем растущий интерес молодежи России и КНДР к изучению корейского и русского языков. Успешно функционирует Русский центр при Пхеньянском институте иностранных языков, воспитанники которого демонстрируют блестящие навыки владения русским языком и знания культуры нашей страны. Завершается строительство Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку Министерства просвещения Российской Федерации на базе Второго пхеньянского педагогического института. Осуществляются стажировки наших студентов в Университете имени Ким Ир Сена.

Активно развиваются российско-корейские молодежные связи. Этим летом Международный пионерский лагерь "Сондовон", расположенный в живописной курортной зоне Вонсан-Кальма, посетило более полутысячи школьников — абсолютный рекорд за последние годы.

В рамках имеющихся договоренностей спортсмены из КНДР участвуют в организуемых в России турнирах и совместных сборах. В этом году состоялись мероприятия по вольной борьбе, настольному теннису, волейболу и тхэквондо. Корейские представители традиционно показывают весьма высокие результаты на международных соревнованиях.

Что касается туризма, в целом наблюдается стабильный рост туристического потока. Я сам был приятно удивлен, насколько сильно изменилась жизнь в КНДР за последние годы — сегодня здесь активно развиваются электронные сервисы и коммерция, службы доставки и такси, а также частный автотранспорт. В Пхеньяне и провинциях наблюдается настоящий строительный бум — на наших глазах вырастают новые районы с современными жилыми комплексами, ресторанами и торгово-развлекательными центрами. Среди самых последних тенденций, например, можно отметить сооружение в крупных городах сети современных фирменных ресторанов мяса на углях "пулькоги", один из которых расположился практически в самом сердце столицы — у подножия горы Моранбон напротив Триумфальной арки.

Наши страны — близкие соседи, имеющие общую границу, поэтому можно смело сказать, что туристическая сфера имеет большой потенциал для дальнейшего роста. Пользуясь случаем, хотел бы настоятельно рекомендовать всем, кто имеет представление о КНДР лишь по новостным репортажам и материалам интернет-блогеров прошлых лет, самостоятельно посетить эту страну и увидеть все собственными глазами.

- Какие задачи ставятся в торгово-экономическом взаимодействии с КНДР?

- Вышедший на высокий уровень двусторонний политический диалог обусловил существенное наращивание интенсивности взаимодействия и на торгово-экономическом направлении, а также постановку широкого спектра задач по его углублению. Пакет жестких резолюций СБ ООН в отношении КНДР несколько ограничивает сферы и номенклатуру развития подобного сотрудничества, однако не исключает подобных возможностей полностью.

В настоящее время основным инструментом взаимодействия России и КНДР на данном треке является двусторонняя Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Ее сопредседатели — Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов и Министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо, встречи которых проходят не только в рамках ежегодных заседаний МПК, но и в ходе различных международных или двусторонних мероприятий. Очередное заседание намечено до конца года в Пхеньяне. Активизирована работа подкомиссий и групп МПК.

Продолжается реализация на территории КНДР выведенного из-под действия санкций СБ ООН инвестиционного проекта России по эксплуатации модернизированного участка железной дороги Хасан-Раджин (51 км) и мультимодального перегрузочного терминала раджинского порта, оператором которого выступает совместное предприятие "РасонКонТранс".

Важным достижением последнего времени стало строительство поистине стратегического объекта, связавшего две дружественные страны, — автомобильного пограничного моста через реку Туманная. Стройка началась в апреле 2025 года, а уже 7 сентября 2026 года старт движению по мосту в режиме видеосвязи дали председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и Председатель Кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон. Таким образом к действующему с 1959 года железнодорожному переходу добавилась новая транспортная артерия.

Следующим на очереди инфраструктурным объектом, ввод которого в эксплуатацию должен стать еще одним важным показателем тесных партнерских отношений между нашими странами, является Больница российско-корейской дружбы в Вонсане. Церемония начала ее строительства состоялась в апреле 2026 года.

Наращиваем контакты по линии региональных торгово-промышленных палат. Только за последний год Пхеньян посетили представители палат Республики Дагестан, Хабаровского края и Томской области, которые провели насыщенные встречи с корейскими партнерами из производственных компаний разной отраслевой направленности. Хабаровчане, в частности, заключили с коллегами базовое соглашение о сотрудничестве. Ведется работа по установлению "побратимских" отношений Республики Крым, Республики Саха (Якутия), Нижегородской и Орловской областей, г. Курска с городами и регионами КНДР, в которых торгово-экономическое взаимодействие, безусловно, займет одно из важных мест.

Продолжается расширение связей в области двусторонней торговли: на потребительском рынке КНДР появилось много российских продуктов, товаров широкого потребления — овощные и мясные консервы, кондитерские изделия, колбасы, сыр, мука, сахар. В аптеках широко представлены лекарства отечественного производства. Прорабатываются вопросы расширения поставок к нам корейского ассортимента, который вызывает неподдельный интерес у российского покупателя.

Вместе с тем хотелось бы отметить, что на фоне беспрецедентно высокого уровня отношений между нашими странами огромный потенциал развития торгово-экономической составляющей еще предстоит раскрыть в полном объеме. У нас созданы определенные заделы во многих отраслях и сферах, поступательно наращиваем наше взаимодействие. Так что нам есть к чему стремиться, и я надеюсь, что взаимные заинтересованность и доверие позволят нам эффективно двигаться и в этом направлении.

КНДР Андрей Подъелышев
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