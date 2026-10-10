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Железнодорожный мост в Брянской области атакован беспилотниками

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке украинских дронов на железнодорожный мост в Выгоничском районе, повреждена железная дорога.

"Дронами самолетного типа атакован железнодорожный мост в Выгоничском районе. Повреждено железнодорожное полотно. К счастью, никто не пострадал", - написал Ковальчук в своем канале в Максе.

Он отметил, что нарушено железнодорожное сообщение по маршруту Брянск-Унеча-Гомель.

"Поезд Москва-Новозыбков будет следовать до станции Брянск-Орловский, дальше организовано автобусное сообщение по маршруту Брянск-Выгоничи-Почеп-Унеча-Клинцы-Новозыбков и в обратном направлении автобусным маршрутом Новозыбков-Клинцы-Унеча-Почеп-Выгоничи-Брянск и поездом со станции Брянск-Орловский до Москвы. На маршруте будут работать восемь автобусов", - отметил глава региона.

Ковальчук сообщил, что поезд Минск-Анапа будет направлен по Смоленскому направлению до станции Брянск-Орловский и обратно.

"Доставка пассажиров по маршруту Брянск-Выгоничи-Почеп-Унеча-Клинцы-Новозыбков-Злынка будет осуществляться автобусными маршрутами межмуниципального назначения. Пригородное сообщение по маршруту Брянск-Унеча-Брянск будет организовано пригородными составами до станции Выгоничи и дальше автобусами до станции Брянск-Орловский и в обратном направлении до станции Выгоничи", - добавил Ковальчук.

Сроки восстановления сообщения пока неизвестны.

Егор Ковальчук Брянская область
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Железнодорожный мост в Брянской области атакован беспилотниками

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