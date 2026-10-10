"Росатом" надеется на возврат Финляндии к теме развития атомной энергетики

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - "Росатом" надеется на возвращение Финляндии к теме развития атомной энергетики, как только улягутся "политические тучи", сказал журналистам глава компании Алексей Лихачев.

"Мы дойдем до конца эту юридическую цепочку. И все-таки я сохраняю надежду, что когда улягутся политические тучи и вот эти странности в поведении некоторых стран Евросоюза, все-таки финское правительство вернется к этой теме, как сейчас к ней, к этой идее развития атомной энергетики, возвращается правительство Болгарии. Этот путь мы прошли примерно 10 лет назад в Болгарии и прошли его, в общем, вполне себе юридически обоснованно и успешно", - заявил Лихачев.

"Росатом" и Fennovoima в 2013 г. подписали контракт на строительство на севере Финляндии АЭС "Ханхикиви-1" мощностью 1200 МВт.

Весной 2022 г. Fennovoima, выступавшая в проекте заказчиком, уведомила "Росатом" о расторжении контракта на строительство электростанции. По словам гендиректора Fennovoima Иоакима Шпехта, "Росатом" еще в начале 2022 г. предупредил финскую сторону о возможных задержках в проекте, существовал риск переноса сроков ввода АЭС на несколько лет. Это и стало одной из причин отказа Финляндии от строительства, говорил Шпехт.

Позже Fennovoima инициировала международный арбитражный спор о возврате российской стороной 1,75 млрд евро аванса на строительство АЭС "Ханхикиви". "Росатом" в ответ подал шесть исков на общую сумму порядка 3 млрд евро с целью вернуть затраченные на проект финской АЭС средства, а также компенсировать стоимость принадлежавших его структурам акций Fennovoima (в конце 2022 г. Fennovoima провела допэмиссию, после которой доля "Росатома" в компании снизилась с 34% до 3%).

Ранее "Росатом" сообщил, что Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение финской Fennovioma контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии.

Похожая ситуация у "Росатома" была с проектом АЭС "Белене" в Болгарии. В 2006 г. стороны договорились о строительстве АЭС, но в 2012 г. Болгария решила отказаться от сооружения станции. Российские предприятия на тот момент уже изготовили первый комплект оборудования для "Белене", был собран реактор для болгарской АЭС, поэтому "Росатом" предъявил заказчику строительства - НЭК Болгарии - судебный иск на 1 млрд евро. Болгарская сторона готовилась оспаривать иск, заявляя, что в течение срока действия соглашения не подписывались контракты на изготовление реакторов для блоков АЭС.

В 2016 г. Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве принял решение в пользу "Росатома", постановив компенсировать ущерб в объеме 620 млн евро, затем сумма была скорректирована до 601,6 млн.