Поиск

"Росатом" надеется на возврат Финляндии к теме развития атомной энергетики

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - "Росатом" надеется на возвращение Финляндии к теме развития атомной энергетики, как только улягутся "политические тучи", сказал журналистам глава компании Алексей Лихачев.

"Мы дойдем до конца эту юридическую цепочку. И все-таки я сохраняю надежду, что когда улягутся политические тучи и вот эти странности в поведении некоторых стран Евросоюза, все-таки финское правительство вернется к этой теме, как сейчас к ней, к этой идее развития атомной энергетики, возвращается правительство Болгарии. Этот путь мы прошли примерно 10 лет назад в Болгарии и прошли его, в общем, вполне себе юридически обоснованно и успешно", - заявил Лихачев.

"Росатом" и Fennovoima в 2013 г. подписали контракт на строительство на севере Финляндии АЭС "Ханхикиви-1" мощностью 1200 МВт.

В миреМеждународный арбитражный суд признал незаконным расторжение контракта по АЭС "Ханхикиви"Читать подробнее

Весной 2022 г. Fennovoima, выступавшая в проекте заказчиком, уведомила "Росатом" о расторжении контракта на строительство электростанции. По словам гендиректора Fennovoima Иоакима Шпехта, "Росатом" еще в начале 2022 г. предупредил финскую сторону о возможных задержках в проекте, существовал риск переноса сроков ввода АЭС на несколько лет. Это и стало одной из причин отказа Финляндии от строительства, говорил Шпехт.

Позже Fennovoima инициировала международный арбитражный спор о возврате российской стороной 1,75 млрд евро аванса на строительство АЭС "Ханхикиви". "Росатом" в ответ подал шесть исков на общую сумму порядка 3 млрд евро с целью вернуть затраченные на проект финской АЭС средства, а также компенсировать стоимость принадлежавших его структурам акций Fennovoima (в конце 2022 г. Fennovoima провела допэмиссию, после которой доля "Росатома" в компании снизилась с 34% до 3%).

Ранее "Росатом" сообщил, что Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение финской Fennovioma контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии.

Похожая ситуация у "Росатома" была с проектом АЭС "Белене" в Болгарии. В 2006 г. стороны договорились о строительстве АЭС, но в 2012 г. Болгария решила отказаться от сооружения станции. Российские предприятия на тот момент уже изготовили первый комплект оборудования для "Белене", был собран реактор для болгарской АЭС, поэтому "Росатом" предъявил заказчику строительства - НЭК Болгарии - судебный иск на 1 млрд евро. Болгарская сторона готовилась оспаривать иск, заявляя, что в течение срока действия соглашения не подписывались контракты на изготовление реакторов для блоков АЭС.

В 2016 г. Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве принял решение в пользу "Росатома", постановив компенсировать ущерб в объеме 620 млн евро, затем сумма была скорректирована до 601,6 млн.

Алексей Лихачев Fennovoima Росатом Ханхикиви Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ заявил, что Россия не будет давать Украине передышку на поле боя

 МИД РФ заявил, что Россия не будет давать Украине передышку на поле боя

Кремль ожидает, что суд назовет заказчиков в ходе процесса по "Северным потокам"

Песков заявил о продолжении контактов по возможному энергетическому перемирию с Украиной

 Песков заявил о продолжении контактов по возможному энергетическому перемирию с Украиной

"Почта России" получит допсредства за счет повышения комиссии за доставку пенсий

 "Почта России" получит допсредства за счет повышения комиссии за доставку пенсий

В Банке России назвали важное условие для снижения ставки в 2027 году

 В Банке России назвали важное условие для снижения ставки в 2027 году

Падение перевозок группы "Аэрофлот" в сентябре ускорилось до 4,2%

Мосгорсуд признал законным штраф Roblox в 4 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

 Мосгорсуд признал законным штраф Roblox в 4 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

"Циан" работает в ограниченном функционале после аварии у инфраструктурного партнера

 "Циан" работает в ограниченном функционале после аварии у инфраструктурного партнера

Минсельхоз США резко сократил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сезоне

 Минсельхоз США резко сократил прогноз экспорта пшеницы из России в 2026/27 сезоне

Основная сессия на рынке акций открылась ростом индексов МосБиржи и РТС на 3,2%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12252 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 124 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3880 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов