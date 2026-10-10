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В России будет создан национальный парк "Вулканы Камчатки"

В России будет создан национальный парк "Вулканы Камчатки"
Фото: Валерия Косилова/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - На Камчатке решено создать национальный парк "Вулканы Камчатки" площадью почти в 900 тыс. гектаров. Соответствующее постановление правительства РФ размещено в субботу на официальном сайте правовой информации.

"Создать в Камчатском крае на территории муниципальных округов Усть-Камчатский, Мильковский, Усть-Большерецкий и Елизовский на базе природных парков регионального значения "Южно-Камчатский" и "Ключевской" национальный парк "Вулканы Камчатки" общей площадью 887 тыс. 690,1226 гектара", - говорится в документе.

Согласно постановлению, министерству природных ресурсов и экологии РФ предписано обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов на землях нацпарка.

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