Новый порядок приема в вузы олимпиадников не затронет Всероссийскую олимпиаду школьников

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Поправки к правилам приёма для победителей и призеров олимпиад в вузы не затронут Всероссийскую олимпиаду школьников (ВсОШ), льготы сохранятся, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Государственная дума 25 ноября рассмотрела поправки в законопроект, которые меняют порядок поступления в вузы для победителей и призеров олимпиад школьников, проводимых начиная с 2026/27 учебного года. Обращаем внимание, что поправки не коснутся Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что данное состязание остается за пределами этих изменений - льготы для ее победителей и призеров сохраняются в прежнем виде: "прием без вступительных испытаний" для победителей и призеров заключительного этапа ВсОШ на профильные направления подготовки.

Таким образом, законопроект не ограничивает права обладателей дипломов ВсОШ, добавили в Минпросвещения РФ.

Ранее в среду Госдума приняла закон, который меняет порядок поступления в вузы победителей и призеров олимпиад, проводимых начиная с 2026/27 учебного года.

Согласно закону, прием без вступительных экзаменов будет возможен только для победителей школьных олимпиад. При этом за призерами олимпиад остается право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по тому предмету, по которому проводилась олимпиада, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной, творческой или профессиональной направленности.

Согласно поправкам, такая возможность сохраняется у потенциальных абитуриентов в течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады.

При этом для победителей олимпиад предусмотрен прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям, соответствующим профилю олимпиады, предусматривает закон.

Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям или направлениям подготовки определяется образовательной организацией.

Действующий порядок поступления в вузы сохраняется в отношении победителей и призеров олимпиад, проведенных до 2025/26 учебного года включительно, в течение четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предусматривает закон.