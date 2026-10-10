В Черном море поражен сухогруз, доставлявшего военный груз в Одессу

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одессы грузы военного назначения.

Как заявили в ведомстве, цель поражена беспилотными летательными аппаратами.

"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по ДАТА-центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину",- говорится в сообщении Минобороны РФ.