Из-за повреждения ж/д моста в Ростовской области опаздывают 13 поездов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Число пассажирских поездов, следующих с опозданием из-за повреждения железнодорожного моста на участке Ростов - Батайск (Ростовская область) сократилось до 13, сообщает "Федеральная пассажирская компания" в своем канале в Мах.

На конечные станции уже прибыло 12 задержанных поездов, еще семь - введены в график.

Кроме того, по информации ФПК, из-за происшествия на участке Ростов - Батайск и временной приостановки движения в Ростовской области меняется время отправления поезда №42 Москва - Саранск с начальной станции: он отправится 11 октября не ранее 1:40 мск, а не 10 октября в 23:38 мск.

Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате воздушной атаки был поврежден железнодорожный мост, а также ряд многоквартирных домов, частных домовладений и объектов инфраструктуры в трех районах Ростова-на-дону. За медицинской помощью обратились шесть ростовчан.

Утром движение поездов по железнодорожному мосту было полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что ЧП привело к задержке 25 пассажирских поездов.