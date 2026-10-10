Два человека ранены при атаке дрона на ТЦ и взрыве боеприпаса в Курской области

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в Курской области от действий ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Вражеский дрон ударил по ТЦ в слободе Белой. Ранен 40-летний мужчина: у него минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение шеи слева, травмы головы", - написал глава региона.

Еще один инцидент произошел в Тимском районе. 23-летний молодой человек обнаружил боеприпас и попытался его вскрыть. В результате взрыва у него произошел отрыв правой кисти, осколочные ранения груди и левой руки.

Пострадавшим оказана первая медицинская помощь, их госпитализируют в Курскую областную больницу, уточнил Хинштейн.