Фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Сочи

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Обломки беспилотника упали на территории аэропорта Сочи, в результате загорелось одно из административных зданий, пожар потушен, никто не пострадал, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края утром в воскресенье.

"Фрагменты беспилотника упали на территории аэропорта Сочи. Произошло возгорание в одном из административных зданий, которое оперативно ликвидировали. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, фрагменты БПЛА были обнаружены на территории отелей и частного сектора в Сочи. В одном из частных домов произошло возгорание, его ликвидировали, еще у одного частного дома повреждена кровля, уточнили в оперштабе.