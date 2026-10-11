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Погибших и пострадавших после атаки ВСУ в Сочи нет

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Власти Сочи проводят мероприятия по ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обломки которых повредили несколько жилых помещений, пострадавших нет, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

"Провёл оперативный штаб по ликвидации последствий ночной атаки БПЛА. В Адлерском районе обломки беспилотников обнаружили по трём адресам. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Держу ситуацию на личном контроле. При необходимости окажем помощь собственникам повреждённых жилых помещений", - написал он в мессенджере Max в воскресенье.

Мэр отметил, что в Хостинском, Центральном и Лазаревском районах на данный момент обстановка штатная, повреждений и пострадавших нет. "На территории города общественный транспорт работает в обычном режиме, коммунальная инфраструктура функционирует без сбоев", - добавил он.

Ранее сообщалось, что после ночной атаки обломки беспилотников упали на территории аэропорта Сочи, в результате загорелось одно из административных зданий, пожар потушен, никто не пострадал, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края утром в воскресенье.

Кроме того, фрагменты БПЛА были обнаружены на территории отелей и частного сектора в Сочи.

Сочи
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