Частично восстановлено электроснабжение, нарушенное атакой БПЛА во Владимире

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о частичном восстановлении тепло- и электроснабжения во Владимире. Нарушенных в результате атаки БПЛА в областном центре.

"Электроснабжение, локально прерванное в результате атаки БПЛА во Владимире, восстановлено на 80%, тепло- и водоснабжение - на 100%. Энергетики продолжают работу", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

Ранее Авдеев сообщил о возгорании инфраструктуры в пригороде Владимира в результате атаки беспилотников. Пострадавших и разрушения жилых домов нет. В результате удара произошло отключение двух подстанций, снабжающих электроэнергией 5 тыс. жителей. Жителей домов вблизи объекта атаки эвакуируют.

Со своей стороны пресс-служба "Яндекса" сообщила, что во Владимире из-за атаки БПЛА повреждена инфраструктура центра обработки данных (ЦОД). Его работа полностью остановлена, часть сервисов недоступна для пользователей.