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Минобороны РФ заявило об ударах по объектам транспорта и энергетики Украины

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ в течение суток нанесли удары по связанным с ВСУ объектам транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, цехам производства дронов ВСУ, сообщили в Минобороны России в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их запуска", - сообщили в министерстве.

В ведомстве заявили, что за сутки также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 147 районах.

Минобороны ВСУ
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