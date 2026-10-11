Минобороны сообщило о контроле над населенными пунктами в ДНР и Харьковской области

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль населенные пункты Новотроицкое и Петровское в ДНР, заявили в Минобороны России в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенные пункты Новотроицкое и Петровское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенные пункты Резниково и Купино в Харьковской области.

"В кольце окружения в результате активных боевых действий установлен контроль над населенными пунктами Резниково и Купино Харьковской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка войск "Север" сжимает кольцо окружения ВСУ и расширяет внешнюю зону контроля в Харьковской области.