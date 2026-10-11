Ресурсы "Циан" работают нестабильно из-за аварии у инфраструктурного партнера

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - МКПАО "Циан" уведомила о том, что ее сайт и мобильное приложение нестабильно работают из-за аварии у инфраструктурного партнера.

"Вся техническая команда с первых минут работает над тем, чтобы как можно скорее восстановить полноценное функционирование платформы", - сообщила компания в соцсетях.

Перебои в работе "Циан" происходят на фоне инцидента с дата-центром "Яндекса" во Владимире, инфраструктура которого пострадала в результате атаки БПЛА. Часть сервисов "Яндекса" работают со сбоями.

Также о проблемах сообщили ряд компаний рунета, в числе которых "Ситидрайв", "Газпромбанк Инвестиции" и др.

При этом "Циан" уже уведомлял о перебоях в работе 8 октября, тогда в дата-центре "Яндекса" в городе Сасово Рязанской области в результате атаки БПЛА произошел пожар.