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Один человек погиб, трое пострадали в Белгородской области из-за атаки БПЛА

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атаки беспилотника погиб мирный житель, еще три человека, среди которых двое подростков, получили ранения, сообщает региональный оперштаб в воскресенье вечером.

"В Валуйском округе на автодороге Посохово - Казинка вчера днем БПЛА атаковал автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате атаки дрона пострадали мальчик 15 лет и девочка 13 лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мальчик с акубаротравмой и ожогом предплечья и девочка с акубаротравмой доставлены в Грайворонскую ЦРБ.

Кроме этого, в Грайворонском округе повреждены частные дома.

Оперштаб также сообщает, что в селе Илёк-Кошары Ракитянского округа из-за детонации FPV-дрона пострадала женщина, получив осколочные ранения ног и рук.

В Шебекино из-за атаки дрона повреждены объект инфраструктуры и остекление многоквартирного дома.

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