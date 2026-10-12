Глава МЧС РФ прибыл В КНДР, где обсудит направления совместной работы

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в КНДР, где обсудит с северокорейскими коллегами вопросы сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В Пхеньяне у главы ведомства запланированы рабочие встречи с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном и министром по делам стихийных бедствий КНДР Ким Чхоль Намом, сообщили в МЧС.

Делегация российского МЧС обсудит с корейскими коллегами приоритетные направления совместной работы. Стороны планируют подписать план совместных мероприятий МЧС России и министерства по делам стихийных бедствий КНДР на 2027-2029 годы.

Это первый визит главы МЧС России в КНДР.

В пресс-службе министерства напомнили, что 31 мая 2024 года в Москве между чрезвычайными ведомствами стран был подписан Меморандум о взаимопонимании. Представители КНДР ранее неоднократно посещали Москву для обсуждения вопросов сотрудничества по линии спасательных служб.