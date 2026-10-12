Что случилось этой ночью: понедельник, 12 октября

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В результате атаки на международный аэропорт в Эр-Рияде в воскресенье погиб гражданин Пакистана, еще 11 человек пострадали. Пожар возник в двух пассажирских терминалах.

- Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пока не планируют визит в Россию, потому что сначала хотят понять переговорную позицию Украины и ее европейских партнеров, сообщил Axios.

- Группа сенаторов США от двух партий призвала администрацию Дональда Трампа отказаться от плана по закупке дизельного топлива у России.

- Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Пхеньян, где обсудит с северокорейскими коллегами вопросы сотрудничества в области предупреждения и ликвидации ЧС.

- КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщило "Ренхап". По данным южнокорейских военных, ракеты были запущены из района Пхеньяна около 09:20 по местному времени (03:20 по Москве). Дальность полета составила более 900 км.

- Секретарь Совбеза Ирана Мохсен Резаи заявил, что США отреагировали на семь условий Ирана для прекращения войны и открытия Ормузского пролива, но в Тегеране считают их реакцию недостаточной. Он также отметил, что в случае очередной атаки на Иран под удар может попасть технологическая инфраструктура США в регионе стоимостью более $2 трлн.

- Мирра Андреева впервые в карьере стала третьей ракеткой мира. В обновленном рейтинге WTA она обошла Джессику Пегулу и Кори Гауфф.

- "Динамо" стало лидером РПЛ, обыграв "Рубин" в десятом туре чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:0.