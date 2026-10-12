Складское помещение горит на 2,5 тыс. кв. м в Подмосковье

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Подмосковье тушат пожар на складе для хранения алкогольной и табачной продукции, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Подмосковье ликвидируют пожар в складском помещении. (...) На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Установлено что происходит загорание на складе для хранения алкогольной, табачной продукции. Предварительная площадь пожара 2500 кв.м. Эвакуация не проводилась", - говорится в сообщении министерства.

В нем уточняется, что к тушению пожара привлечены более 40 человек и 14 единиц техники.