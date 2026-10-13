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В Аксае горит склад с пластиком на площади 6000 квадратных метров

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Аксае горит склад производителя пластиковых изделий АО "Аксайкардандеталь", площадь возгорания увеличилась до 6000 квадратных метров, сообщает районное управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Произошло возгорание второго склада и обрушение стены.

"В 16:47 мск произошло возгорание второго склада, в 16:58 мск - обрушение стены, площадь пожара составила 6000 кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что склад горит на площади 500 квадратных метров. Возгоранию присвоен повышенный ранг №2, для ликвидации огня привлечены от РСЧС 66 человека, 26 единиц техники.

МЧС Ростовская область Аксай
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