Поиск

Белгородский губернатор сообщил о 130 атаках на регион за сутки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 130 атаках на регион за минувшие сутки, есть погибший и пострадавшие.

Удары были нанесены по 11 округам. Было совершено четыре обстрела с применением артиллерии и восемь сбросов взрывных устройств с БПЛА. За сутки над регионом сбито и подавлено 92 беспилотника.

11 октября стало известно, что днем ранее в Валуйском округе погиб мужчина. Кроме того, в результате атак пострадали шесть человек, включая двоих подростков 15 и 13 лет. Двое из пострадавших госпитализированы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 октября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Шуваев Белгородская область Валуйский округ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уничтожено 16 беспилотников, летевших на Москву

Рынок акций РФ открылся взлетом индексов МосБиржи и РТС на 3,3%

Складское помещение горит на 2,5 тыс. кв. м в Подмосковье

Глава МИД Ирана призвал Эр-Рияд искать политическое решение конфликта с хуситами

Трамп добивается от Москвы и Киева приостановки ударов исключительно по НПЗ

 Трамп добивается от Москвы и Киева приостановки ударов исключительно по НПЗ

Ограничения сняты в Шереметьево и Жуковском, Внуково и Домодедово работают по согласованию

 Ограничения сняты в Шереметьево и Жуковском, Внуково и Домодедово работают по согласованию

В "Яндекс Пэй" затруднились назвать сроки восстановления сервисов

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 23

Ограничения введены во всех московских аэропортах

Что произошло за день: воскресенье, 11 октября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12248 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3880 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов