Белгородский губернатор сообщил о 130 атаках на регион за сутки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 130 атаках на регион за минувшие сутки, есть погибший и пострадавшие.

Удары были нанесены по 11 округам. Было совершено четыре обстрела с применением артиллерии и восемь сбросов взрывных устройств с БПЛА. За сутки над регионом сбито и подавлено 92 беспилотника.

11 октября стало известно, что днем ранее в Валуйском округе погиб мужчина. Кроме того, в результате атак пострадали шесть человек, включая двоих подростков 15 и 13 лет. Двое из пострадавших госпитализированы.