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Несколько омичей привлечены к ответственности за публикацию кадров атаки БПЛА

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Несколько жителей Омска были привлечены к административной ответственности за публикацию в соцсетях кадров атаки украинских беспилотников на омское предприятие, сообщила представитель регионального УФСБ Ирина Руснак.

"За нарушение решения антитеррористической комиссии Омской области о недопустимости распространения в СМИ, социальных сетях, сети Интернет и мессенджерах текстовых, звуковых, фото- и видеоматериалов в отношении применения и последствий применения на территории Омской области БПЛА установленные лица привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Региональное УФСБ также предупреждает, что опубликованные в СМИ фото- и видеокадры, фиксирующие полет БПЛА, их местоположение, траекторию движения и последствия применения могут быть использованы украинскими террористическими организациями для нагнетания паники в российском обществе, а также наведения и корректировки следующих ударов.

"В соответствии с уголовным законодательством сбор и передача иностранной стороне сведений, способных нанести ущерб безопасности России, могут быть квалифицированы как государственная измена и повлечь за собой наказание в виде лишения свободы до 20 лет", - подчеркнула Руснак.

8 октября силы ПВО отбивали атаку беспилотников на Омскую область. Большая часть БПЛА была сбита, однако один из них достиг северного промышленного узла Омска.

Ранее антитеррористическая комиссия Омской области приняла решение о запрете на публикацию и распространение в СМИ, интернете, социальных сетях и мессенджерах отдельных сведений, способных создать угрозу безопасности объектов, обеспечивающих защиту территории региона. В частности, под запрет подпадают текстовые, фото-, видео- и аудиоматериалы о применении и последствиях применения беспилотников, если они позволяют определить место запуска, нахождения или падения беспилотников, траекторию их полета, объекты воздействия, а также характер причиненных повреждений.

Омск ПВО Ирина Руснак Омская область
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