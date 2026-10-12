Лавров подтвердил поддержку Москвой суверенитета и целостности Ливана

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россия принципиально выступает за обеспечение суверенитета и территориальной целостности Ливана, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Хочу однозначно, недвусмысленно подтвердить принципиальную позицию России в пользу обеспечения суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана", - сказал Лавров, открывая переговоры с главой МИД Ливана Юсефом Раджи в Москве в понедельник.

"Хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли возможность посетить Российскую Федерацию в период, когда Ливан, ливанский народ сталкивается с очень тяжелым кризисом в результате военных действий, военной эскалации, которую Израиль осуществляет против вашей страны", - указал глава МИД РФ.

Как отметил Лавров, приезд Раджи - первый визит министра иностранных дел Ливана в Москву за последние пять лет. "Надеюсь, мы больше не будем допускать таких продолжительных пауз в наших контактах", - добавил он.