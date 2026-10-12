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Песков заявил, что РФ не ищет раскола между США и ЕС на украинском треке

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россия не ищет раскола между США и Евросоюзом на украинском треке, но рассчитывает на действенные меры и ответственные решения, которые позволят выйти на мирное урегулирование, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не ищем здесь раскола, мы ищем действительно действенных мер и ответственных решений, которые позволят выйти на мирное урегулирование", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, рассчитывает ли Москва, что позиция президента США Дональда Трампа относительно необходимости смены украинского руководства приведет к расколу между США и Европой по вопросу украинского урегулирования. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и британская сторона подтвердили поддержку Владимира Зеленского.

"Европейцы явно не относятся к партии мира, партии, которая ищет пути выхода на мирное урегулирование. Европейцы - это скорее партия войны, которая продолжает делать все для того, чтобы не дать этой войне остановиться", - отметил Песков.

"Нам гораздо больше импонируют усилия американских переговорщиков. Мы признательны им за продолжение этих усилий", - подчеркнул он.

Дмитрий Песков ЕС США Украина
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