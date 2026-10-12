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Минэкономразвития готовит дополнительный пакет мер поддержки инвестиций

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Макропрогноз на 2027-2029 годы является умеренно-консервативным с точки зрения внешних предпосылок, что касается темпов роста и инвестиций, то это больше целевые значения, для достижения которых необходимы дополнительные меры, в том числе Минэкономразвития готовит новый пакет предложений по поддержке инвестиций, заявил в Госдуме глава ведомства Максим Решетников.

"Прогноз у нас умеренно-консервативный. При этом он консервативный именно с точки зрения внешних предпосылок (ценовой конъюнктуры - ИФ). Мы старались действительно консервативно подойти, президентом такая задача была поставлена, чтобы вся бюджетная конструкция была максимально устойчивой", - отметил министр.

"Конечно, с точки зрения темпов развития, с точки зрения восстановления инвестиций, 2028-2029 годы выглядят во многом целевым сценарием. То есть понятно, что без дополнительных усилий, без дополнительных решений на эти цифры выйти будет сложно. Поэтому у нас есть план структурных изменений в экономике. Есть достаточно широкий перечень решений по обелению экономики, по национальной модели ведения бизнеса. И мы сейчас дополнительный пакет еще готовим тоже по поддержке инвестиций, но разумеется, с учетом тех ограничений, которые имеются", - заявил Решетников.

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП на уровне 1,4% в 2027 году, 1,9% в 2028 году и 2,4% в 2029 году. Прогноз по росту

Максим Решетников Минэкономразвития Госдума
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