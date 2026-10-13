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Временно закрыты аэропорты Иванова и Геленджика

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Аэропорты Иванова и Геленджика временно не обслуживают рейсы, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Иваново (Южный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Аналогиченые ограничения ввели в аэропорту Геленджика.

Ранее в ночь на вторник приостановили работу аэропорты Ярославля, Череповца, Краснодара, Тамбова и московский Внуково, столичные Домодедово и Жуковский работают по согласованию.

Иваново Геленджик аэропорты
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