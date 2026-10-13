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Губернатор Ставрополья сообщил об атаке на промобъекты Солнечнодольска

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Солнечнодольске отражают атаку беспилотников на промышленные объекты, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Отражают налет БПЛА, направленный на промышленные объекты", - написал Владимиров в своем канале в "Max".

Ранее сообщалось об атаке на промзону Невинномысска.

"В Невинномысске отражают налет вражеских БПЛА, нацеленный в сторону промзоны города. Работает ПВО, есть сбития. Не приближайтесь к обломкам летательных аппаратов", - информировал ставропольский губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 октября 2026 года Военная операция на Украине
Ставрополье Солнечнодольск промобъекты БПЛА
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