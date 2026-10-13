Глава МЧС России заявил об активном и плодотворном сотрудничестве с КНДР

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков назвал активным и плодотворным сотрудничество с КНДР в области предупреждения чрезвычайных ситуаций.

"В течение последних двух лет сотрудничество между МЧС России и министерством по делам стихийных бедствий Кореи осуществляется достаточно активно и плодотворно", - заявил он на встрече с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном.

Куренков отметил, что МЧС намерено продолжать совместную работу в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Российский министр также заявил о постоянной готовности России помочь КНДР в борьбе со стихийными бедствиями.

"Мы в МЧС России всегда готовы протянуть корейским товарищам руку помощи в борьбе со стихийными бедствиями", - сказал Куренков.

Он заверил, что МЧС будет прилагать все усилия, чтобы сотрудничество по линии чрезвычайных ведомств соответствовало лучшим традициям российско-корейской дружбы.

Накануне глава МЧС РФ провел встречу с министром по делам стихийных бедствий Кореи Ким Чхоль Намом, в ходе которой стороны подробно обсудили приоритетные направления сотрудничества. Среди основных его направлений была названа подготовка специалистов КНДР спасательного профиля во Владивостоке.

"Уверен, что полученное в России профильное образование позволит им успешно решать задачи по обеспечению безопасности населения и территории Кореи от стихийных бедствий и техногенных катастроф", - сказал Куренков.