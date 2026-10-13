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Открыты аэропорты Краснодара и Геленджика, Внуково работает по согласованию

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Ограничения отменены в аэропортах Краснодара и Геленджика, московский Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Краснодар (Пашковский). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Также возобновил работу аэропорт Геленджика. Столичный аэропорт Внуково работает по согласованию с соответствующими органами.

Ранее в ночь на вторник приостановили работу аэропорты Иванова, Ярославля, Череповца и Тамбова, столичные Домодедово и Жуковский принимают и отправляют самолеты по согласованию.

Краснодар Геленджик аэропорты Москва Внуково
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