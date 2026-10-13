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Более 24 тыс. жителей Владивостока остались без света из-за непогоды

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Часть Первомайского района во Владивостоке лишилась электроснабжения из-за аварии на подстанции "Улисс", без света остались 24,5 тыс. горожан, сообщает во вторник региональный главк МЧС.

"Сегодня в 11:20 в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в результате прохождения комплекса опасных метеорологических явлений произошло аварийное отключение на подстанции "Улисс", - говорится в сообщении.

Всего без электроснабжения остаются 142 многоквартирных и 6 частных домов с населением 24,5 тыс. человек, а также 6 социально значимых объектов.

Владивосток непогода электроснабжение авария
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