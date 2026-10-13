Во Владивостоке произошла вторая за день энергоавария

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Во Владивостоке около 22 тысяч человек остались без электричества из-за аварии, сообщило ГУ МЧС по Приморскому краю.

"В 17:15 в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об аварийном отключении на подстанции "Голубинка". Без электроснабжения остаются 56 многоквартирных и 16 частных домов с населением около 22 тысячи человек", - говорится в сообщении.

Это уже вторая за вторник авария в городе. Утром из-за аварийного отключения, вызванного непогодой, на несколько часов без электричества оставались 24,5 тысячи жителей Первомайского района города, также были обесточены шесть социальных объектов.

За 14 часов в городе выпала месячная норма осадков. Сильный дождь вызвал подтопления ряда улиц, осложнил движение на дорогах. К откачке воды были привлечены спасатели. Из-за ухудшения погоды городские власти накануне ввели режим повышенной готовности, он будет действовать до вечера среды.