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Камчатские власти сообщили о создании нацпарка "Вулканы Камчатки"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Природные парки "Южно-Камчатский" и "Ключевской" объединили в национальный парк "Вулканы Камчатки", который передали в ведение Минприроды России, сообщает во вторник пресс-служба правительства Камчатского края.

Инициатором создания нацпарка выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Предложение поддержал президент России Владимир Путин, который подписал соответствующее постановление правительства РФ.

"Создание национального парка позволит направить существенные федеральные средства на финансирование зарплаты инспекторов, увеличение их численности, оснащение техникой, обустройство кордонов", - приводятся в сообщении слова Солодова.

Новый статус должен усилить охрану природных территорий и помочь упорядочить туристическую деятельность. По словам заместителя председателя правительства края Дмитрия Щипицына, у властей появится возможность устанавливать для турбизнеса четкие правила, включая регистрацию маршрутов и страхование групп.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии края Анна Сушенцова сообщила, что теперь на федеральном уровне охраняются четыре из шести камчатских объектов, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

При создании парка также учли интересы пользователей охотничьих ресурсов. Действующие права аренды земельных и лесных участков сохраняются.

Как сообщалось, постановление правительства РФ о создании национального парка "Вулканы Камчатки" было размещено 10 октября на официальном сайте правовой информации. Общая площадь нацпарка составила 888 тыс. гектаров.

Камчатский край нацпарк Вулканы Камчатки
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