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ВСУ 137 раз за сутки атаковали Белгородскую область, есть жертвы и раненые

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 137 атаках с украинской стороны за минувшие сутки, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом глава региона написал в своем канале в Мах во вторник.

По его данным, удары пришлись по Белгороду и 12 округам. ВСУ совершили семь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня и 32 раза сбросили взрывные устройства с БПЛА.

За сутки в регионе было сбито и подавлено 162 беспилотника.

По информации Шуваева, в Белгородском и Шебекинском округах от атак беспилотников погибли двое мужчин.

Накануне стало известно о гибели мужчины, произошедшей 9 октября в Шебекино.

В результате атак пострадали 16 человек. Четверо из них госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, уточнил глава региона.

По информации оперативного штаба Белгородской области, в селе Берёзовка Борисовского округа минувшей ночью в результате сброса взрывного устройства с БПЛА на частный дом пострадал мужчина. С ампутацией ноги, ранением руки, живота и грудной клетки он доставлен в Борисовскую ЦРБ. Врачи оказывают ему медицинскую помощь. Пострадавший находится в тяжёлом состоянии.

Накануне в городскую больницу № 2 Белгорода обратился мужчина, который получил осколочное ранение голени при атаке дрона в посёлке Красная Яруга 9 октября. Дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

Также в понедельник в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина с осколочным ранением головы, пострадавший при атаке дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа 9 октября. После оказания медпомощи он был отпущен на амбулаторное лечение.

Всего, по данным оперштаба, за минувшие сутки от воздушных атак ВСУ последствия зафиксированы в 86 населенных пунктах региона. Повреждены 35 частных жилых домов, два из которых сгорели, девять многоквартирных домов, 65 легковых и грузовых автомобилей, шесть из которых сгорели, два автобуса, трактор, прицеп, три предприятия, здание еще одного предприятия, административное здание, три социальных и три коммерческих объекта, три объекта инфраструктуры, две ЛЭП, оборудование и хозпостройка.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 октября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Шуваев Белгородская область
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