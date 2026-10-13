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В Шебекинском округе БПЛА атаковали три предприятия, есть пострадавший

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области дроны атаковали три предприятия в Шебекинском округе, сообщил оперштаб региона.

В самом Шебекине в результате атаки на предприятии повреждение получил объект инфраструктуры. Еще один беспилотник нанес повреждения предприятию и легковому автомобилю. В результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль мужчина получил осколочные ранения рук, бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую ЦРБ. На месте атаки повреждены транспортное средство, остекление МКД и коммерческий объект.

В результате очередной детонации дрона в Шебекине поврежден социальный объект. В селе Белянка Шебекинского округа при взрыве FPV-дрона на территории предприятия поврежден фасад склада.

В селе Казинка Валуйского округа вследствие атаки FPV-дрона повреждены коммерческий объект и остекление МКД.

В селе Николаевка Новооскольского округа в результате сбития БПЛА поврежден легковой автомобиль.

В селе Ясные Зори Белгородского округа БПЛА ударил по социальному объекту и повредил фасад.

В селе Бутово Яковлевского округа в результате атаки БПЛА на коммерческий объект повреждены уличный фонарь и автомобиль.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 октября 2026 года Военная операция на Украине
Белянка Шебекинский округ Белгородская область Шебекино
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