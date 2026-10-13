Замглавы МИД Грушко призвал НАТО не доводить ситуацию до самой жесткой фазы

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Публичные заявления НАТО о необходимости стратегического поражения России повышают шансы на переход сражения в самую жесткую фазу, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД Александр Грушко.

"Все сценарии и алгоритмы задействования ядерного оружия чётко прописаны в нашей ядерной доктрине. Заодно напомню, как прокомментировал вопрос с "ружьем" президент Российской Федерации Владимир Путин - чем более открыто заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу. Как мы с вами знаем, о необходимости стратегического поражения нашей страны западники говорят публично", - сказал замминистра.

Так он ответил на вопрос агентства, при каких действиях НАТО российское ядерное "ружье", которое "висит на стене", может выстрелить.

В ходе своего выступления на пленарной сессии заседания клуба "Валдай" Путин ранее сказал: "Сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеется вооружение, способное уничтожить все живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния, можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Конечно, нет".

Он тогда добавил: "Мы же знаем с вами известное высказывание: если в начале спектакля на стене висит ружье, то в конце оно обязательно должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду и избежать этого".