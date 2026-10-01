Путин заявил о важности избежать применения ядерного оружия

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости избежать применения ядерного оружия.

"Сегодня, когда в арсенале ведущих держав мира имеется вооружение, способное уничтожить всё живое или, как минимум, довести Землю до катастрофического состояния, можем ли мы быть уверены, что это оружие никогда не будет применено? Конечно, нет", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил: "Мы же знаем с вами, известно, я бы сказал, если ружьё в начале спектакля на сцене висит где-то на стене, оно обязательно в конце концов должно выстрелить. Мы должны это иметь в виду и избежать этого".

Президент РФ подчеркнул, что, "чем бескомпромисснее противостояние, чем более открыто заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу". "Законы борьбы за выживание действуют не только в живой природе, но и в социальных сообществах, если их ставят перед перспективой утраты самостоятельности, достоинства и даже права на существование", - сказал глава государства.