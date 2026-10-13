Российские предложения 2021 года к Западу о гарантиях безопасности остаются в силе

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российские предложения 2021 года по гарантиями и мерам обеспечения безопасности с США и НАТО остаются в силе, заявил "Интерфаксу" заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

"Наши предложения 2021 года остаются в силе. Это западным странам надо пересмотреть свои подходы. Проявить готовность к взаимному учету интересов и взаимодействию на равноправной основе", - сказал он.

"Не наблюдаем со стороны западных стран никаких попыток с нами договориться. Собственно, никакого диалога с ними и нет", - пояснил замглавы МИД.

17 декабря 2021 года МИД опубликовал проекты двух документов - Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и Соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора.

В проект договора с США российской стороной были включены предложения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, отказе Вашингтона от дальнейшего расширения НАТО на восток и приема в альянс бывших республик СССР, отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности вне национальных территорий и в местах, откуда они могут поразить территорию другой стороны, запрете на развертывание ядерного оружия вне национальной территории и другое.

В проекте соглашения с НАТО Москва, в частности, предлагала закрепить принцип неделимой безопасности в отношениях России и альянса, установить размещение вооруженных сил и военной инфраструктуры в Европе в пределах границ России и стран-участниц НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (дата подписания Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО), ограничить развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, для государств альянса - исключить дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, и другое.