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Российских туристов на Маврикии предупредили о рисках в связи с беспорядками

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В связи с беспорядками на острове Маврикий российским туристам и постоянно проживающим россиянам посоветовали соблюдать меры предосторожности, сообщило российское посольство в республике.

"В связи с резко обострившейся социально-политической обстановкой на острове, настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок на автомобиле без крайней необходимости и посещения мест массового скопления людей. В случае совершения поездок рекомендуем иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и выбирать пути объезда районов в центральной и западной части острова", - говорится в сообщении.

Посольство работает в штатном режиме.

Беспорядки на Маврикии начались после того, как полицейский выстрелил в 27-летнюю женщину. Она госпитализирована, ее жизнь вне опасности. Полиция заявила, что ведет расследование инцидента, но он вызвал протесты: в понедельник вечером в некоторых районах страны протестующие жгли шины и блокировали дороги. Во вторник на Маврикии закрыта часть школ.

Маврикий
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