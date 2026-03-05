Emirates прекратила оплачивать отели застрявшим на Маврикии российским туристам

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Дубайская авиакомпания Emirates с 4 марта прекратила оплачивать размещение в отелях российским туристам, которые не могут улететь через Дубай в Россию из-за остановки авиасообщения, сообщила Ассоциация туроператоров России.

"4 марта Emirates совершил первый вывозной рейс с Маврикия в Дубай. К перевозке были приняты только пассажиры с билетами авиакомпании на пропущенные ранее из-за закрытия воздушного пространства Дубая рейсы. Сегодня в расписании аэропорта Маврикий стоят три рейса в Дубай. С той же даты авиакомпания перестала производить оплату счетов за отели, в которых она разместила застрявших туристов", - говорится в сообщении.

По оценке АТОР, на Маврикии может находиться примерно 1200 россиян, из которых около 500 являются клиентами туроператоров (приобретали полные пакетные туры либо только отель без перелета). На Маврикий не выполняются прямые полеты из России, и рейсы Emirates были самым популярным вариантом стыковочного перелета.

"Застрявших пакетных туристов туроператоры размещают за свой счет. Туристы, которые приобретали у туроператоров только отель, без перелета, в подавляющем большинстве случаев должны оплачивать размещение самостоятельно", - отмечают в АТОР.

По данным ассоциации на 5 марта, около 6 тысяч россиян застряли в странах Юго-Восточной Азии, на островах Индийского океана, в Африке из-за отмены рейсов через ближневосточные авиахабы.