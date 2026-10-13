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В Петербурге полиция проверила сеть баров после жалоб

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге полиция провела рейд по крупной сети баров после многочисленных жалоб, сообщила пресс-служба МВД.

"С начала года в полицию Петербурга поступило 771 сообщение о происшествиях в барах крупной сети - от банального шума и драк до грабежей и избиений. По ряду эпизодов возбуждены уголовные дела. В ответ на волну нарушений правоохранители проверили 15 филиалов сети в девяти районах города", - говорится в сообщении.

Полицейские осмотрели заведения и проверили документы у 317 человек. В отделы доставили 18 из них. Выявлено 11 административных правонарушений, большая часть связана с нарушениями миграционного законодательства.

Также зафиксированы нарушения в сфере предпринимательской деятельности. Из незаконного оборота изъято более 125 литров алкоголя.

Петербург МВД
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