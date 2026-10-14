В Петербурге после уличного конфликта административный арест получили 38 человек

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Калининском районе Петербурга полиция предотвратила массовую драку, были задержаны 45 участников конфликта в возрасте от 17 до 33 лет, сообщил региональный главк МВД. Их привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, 38 из них был назначен административный арест.

Вечером 12 октября в полицию поступило сообщение о конфликте у дома по улице Брянцева. По словам очевидца, на месте находились около 30 агрессивно настроенных молодых людей, а словесная перепалка могла перерасти в потасовку. Прибывшие на место сотрудники полиции предотвратили драку.

"По предварительным данным, причиной инцидента стали разногласия между двумя мужчинами, которые решили привлечь к выяснению отношений своих знакомых", - уточнили в главке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.