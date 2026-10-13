Жители Ставрополя получили платежки за капремонт с ошибками из-за сбоя

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Часть жителей Ставрополя в октябре получила некорректные платежные документы на оплату взносов за капитальный ремонт, сообщает пресс-служба Фонда капремонта общего имущества многоквартирных домов Ставропольского края.

"У части жителей Ставрополя могла некорректно отобразиться сумма задолженности. Причина - технический сбой в программном обеспечении", - говорится в сообщении.

Сбой произошел при смене агента краевого Фонда капремонта. В отдельных квитанциях могла появиться задолженность, не соответствующая фактическому состоянию лицевого счета.

Собственникам квартир, получившим некорректные квитанции, порекомендовали при оплате ориентироваться на установленный на 2026 год минимальный размер взноса. Для дома без лифтового оборудования он составляет 18,17 рубля за кв. м, с лифтами - 19,17 рубля за кв. м.

На ошибочную сумму пени обещали не начислять.