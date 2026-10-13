Отчисленным студентам могут на пять лет запретить возвращаться в тот же вуз

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ планирует изменить правила поступления в вузы, в частности, отчисленных студентов предлагается ограничить в приеме в тот же вуз в течение пяти лет с момента исключения, следует из проекта приказа министерства.

"Лица, отчисленные из организации в связи с применением к ним отчисления как меры дисциплинарного взыскания, не подлежат приему в эту организацию в течение пяти лет после отчисления", - говорится в документе.

Приказ, в случае его принятия, вступит в силу с 1 марта 2027 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.