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Новак поручил проработать стабильное снабжение топливом регионов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению регионов топливом, по дальнейшей балансировке производства и потребления нефтепродуктов, а также по оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен, сообщает пресс-служба правительства.

Поручение дано по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, прошедшем во вторник при участии представителей Совета Федерации, Госдумы, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний и глав регионов.

"Ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется. Рост цен на автозаправочных станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции", - говорится в сообщении со ссылкой на доклад Минэнерго.

Число соглашений между региональными органами власти и независимыми АЗС, направленных на регулирование ценовой ситуации, достигло 94.

"Рассмотрены конкретные меры реагирования на нарушения и ценовые колебания, реализуемые в Липецкой и Кировской областях, а также в Республике Тыва. Главы регионов проинформировали о ситуации с топливообеспечением, о работе автозаправочной сети и дополнительных мерах по насыщению спроса в субъектах. Отдельно проанализирована обстановка в Оренбургской, Кемеровской и Архангельской областях, Алтайском и Камчатском краях, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Хакасия", - отмечает пресс-служба правительства.

ФАС доложила, что на данный момент по части нарушений антимонопольного законодательства возбуждено 67 дел, выдано 99 предупреждений.

Александр Новак
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