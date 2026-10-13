Правительство изменило стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило новые изменения в стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписано 9 октября 2026 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Обновленная стратегия, как и действовавшая до этого (обновлена в декабре 2025 года), имеет два варианта реализации - базовый и консервативный. Корректировки коснулись в основном показателей на 2026 и 2027 годы.

Согласно базовому варианту, в 2026 году рост производства сельхозпродукции по сравнению с 2021 годом составит 12,7%, по консервативному - 5,5%. Ранее эти показатели были установлены на уровне соответственно 13,8% и 5,5%. На 2027 год базовый вариант предусматривает рост на 14,5% (ранее 15,8%) и на 7,3% консервативный (не изменен). Динамика роста на 2028-2030 годы сохранилась на ранее утвержденных уровнях: на 2028 год - 18,5% и 9,3%, на 2029 год - 22% и 11,2%, в 2030 году - 25% (что соответствует задаче, поставленной президентом) и 13,5%.

Обновленные ориентиры экспорта продукции АПК коснулись консервативного варианта, базовый не изменился. Так, предполагается, что в 2026 году экспорт составит по базовому варианту $42,2 млрд, по консервативному - $38,3 млрд (ранее $40,5 млрд), в 2027-м - соответственно $44 млрд и $41,2 млрд ($42,6 млрд), в 2028-м - $47,1 млрд и $46,1 млрд, в 2029-м - по $51,1 млрд, в 2030 году - по $55,2 млрд по обоим вариантам, что соответствует поставленной президентом задаче о росте экспорта в полтора раза по сравнению с 2021 годом.

Внесено также изменение в динамику инвестиций в основной капитал обеих отраслей в 2026 году. В новом варианте предусмотрено, что объем инвестиций в этом году (к уровню 2020 года) по консервативному варианту увеличится на 4,8% вместо ранее предусмотренных 4,5%. Базовый вариант не изменился - рост на 5,5%. Сохранились и показатели на последующие годы: на 2027 год - соответственно на 6,6% и 5,4%, на 2028-й - на 8,1% и 5,9%, на 2029-й - на 10% и 6,4%, на 2030 год - на 12,2% и 7%.

Площадь вовлеченных в оборот сельхозземель в 2026 году по обоим вариантам определена в 4 млн 147,9 тыс. га (было по базовому 6 млн 745,4 тыс. га, по консервативному - 4 млн 242,6 тыс. га), в 2027-м - 5 млн 500,8 тыс. га (8 млн 043,3 тыс. га и 5 млн 594,9 тыс. га). Показатели последующих лет не изменились: в 2028-м - соответственно 9 млн 341,1 тыс. га и 8 млн 141,5 тыс. га. В 2030 году этот показатель должен возрасти до 13 млн 234,8 тыс. га (по обоим вариантам), что предусмотрено федеральной программой "Земля".

Вылов рыбы и других водных биоресурсов по обоим вариантам в 2026 году определен в 4 млн 705 тыс. тонн (ранее по базовому - 5,126 млн тонн, по консервативному - 4,95 млн тонн), в 2027-м - в 4,9 млн тонн (соответственно 5,355 млн и 5,1 млн тонн), в 2028-м - 4,95 млн тонн (5,387 млн и 5,08 млн тонн), в 2029-м - 5,1 млн тонн (5,508 млн и 5,1 млн тонн), в 2030 году - 5,15 млн тонн (5,5 млн и 5,15 млн тонн).

Но наиболее сильный пересмотр показателей произошел в аквакультуре. Обновленная стратегия предусматривает, что в 2026 году производство составит по базовому варианту 391 тыс. тонн, по консервативному - 388 тыс. тонн (было 432 тыс. и 420 тыс. тонн соответственно), в 2027 году - 401 тыс. и 393 тыс. тонн (479 тыс. и 440 тыс. тонн), в 2028 году - 414 тыс. и 404 тыс. тонн (526 тыс. и 460 тыс. тонн), в 2029 году - 427 тыс. и 414 тыс. тонн (573 тыс. и 480 тыс. тонн), в 2030 году - 446 тыс. и 426 тыс. тонн (618 тыс. и 502 тыс. тонн).

Кроме того, в стратегию введен новый показатель - производительность труда. В 2026 году по сравнению с 2023 годом по базовому варианту она должна вырасти на 6%, по консервативному - на 4%, в 2030 году - соответственно на 12,6% и 10%.

Показатели по импортозамещению не изменились. Доля семян отечественной селекции к 2030 году должна составить 75% (в 2026 году - 64%, в 2027-м - 66%, в 2028-м - 66,5%, в 2029 году - 70%). Обеспеченность животноводства ветпрепаратами отечественного производства - 70% (в 2026 году - 58%, в 2027-м - 62%, в 2028-м - 65%, в 2029 году - 68%), отечественными вакцинами - 61% (в 2026 году - 53%, в 2027-м - 55%, в 2028-м - 57%, в 2029 году - 59%).

Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года была утверждена правительством 8 сентября 2022 года.