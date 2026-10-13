Поиск

Правительство изменило стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило новые изменения в стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года. Соответствующее распоряжение подписано 9 октября 2026 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Обновленная стратегия, как и действовавшая до этого (обновлена в декабре 2025 года), имеет два варианта реализации - базовый и консервативный. Корректировки коснулись в основном показателей на 2026 и 2027 годы.

Согласно базовому варианту, в 2026 году рост производства сельхозпродукции по сравнению с 2021 годом составит 12,7%, по консервативному - 5,5%. Ранее эти показатели были установлены на уровне соответственно 13,8% и 5,5%. На 2027 год базовый вариант предусматривает рост на 14,5% (ранее 15,8%) и на 7,3% консервативный (не изменен). Динамика роста на 2028-2030 годы сохранилась на ранее утвержденных уровнях: на 2028 год - 18,5% и 9,3%, на 2029 год - 22% и 11,2%, в 2030 году - 25% (что соответствует задаче, поставленной президентом) и 13,5%.

Обновленные ориентиры экспорта продукции АПК коснулись консервативного варианта, базовый не изменился. Так, предполагается, что в 2026 году экспорт составит по базовому варианту $42,2 млрд, по консервативному - $38,3 млрд (ранее $40,5 млрд), в 2027-м - соответственно $44 млрд и $41,2 млрд ($42,6 млрд), в 2028-м - $47,1 млрд и $46,1 млрд, в 2029-м - по $51,1 млрд, в 2030 году - по $55,2 млрд по обоим вариантам, что соответствует поставленной президентом задаче о росте экспорта в полтора раза по сравнению с 2021 годом.

Внесено также изменение в динамику инвестиций в основной капитал обеих отраслей в 2026 году. В новом варианте предусмотрено, что объем инвестиций в этом году (к уровню 2020 года) по консервативному варианту увеличится на 4,8% вместо ранее предусмотренных 4,5%. Базовый вариант не изменился - рост на 5,5%. Сохранились и показатели на последующие годы: на 2027 год - соответственно на 6,6% и 5,4%, на 2028-й - на 8,1% и 5,9%, на 2029-й - на 10% и 6,4%, на 2030 год - на 12,2% и 7%.

Площадь вовлеченных в оборот сельхозземель в 2026 году по обоим вариантам определена в 4 млн 147,9 тыс. га (было по базовому 6 млн 745,4 тыс. га, по консервативному - 4 млн 242,6 тыс. га), в 2027-м - 5 млн 500,8 тыс. га (8 млн 043,3 тыс. га и 5 млн 594,9 тыс. га). Показатели последующих лет не изменились: в 2028-м - соответственно 9 млн 341,1 тыс. га и 8 млн 141,5 тыс. га. В 2030 году этот показатель должен возрасти до 13 млн 234,8 тыс. га (по обоим вариантам), что предусмотрено федеральной программой "Земля".

Вылов рыбы и других водных биоресурсов по обоим вариантам в 2026 году определен в 4 млн 705 тыс. тонн (ранее по базовому - 5,126 млн тонн, по консервативному - 4,95 млн тонн), в 2027-м - в 4,9 млн тонн (соответственно 5,355 млн и 5,1 млн тонн), в 2028-м - 4,95 млн тонн (5,387 млн и 5,08 млн тонн), в 2029-м - 5,1 млн тонн (5,508 млн и 5,1 млн тонн), в 2030 году - 5,15 млн тонн (5,5 млн и 5,15 млн тонн).

Но наиболее сильный пересмотр показателей произошел в аквакультуре. Обновленная стратегия предусматривает, что в 2026 году производство составит по базовому варианту 391 тыс. тонн, по консервативному - 388 тыс. тонн (было 432 тыс. и 420 тыс. тонн соответственно), в 2027 году - 401 тыс. и 393 тыс. тонн (479 тыс. и 440 тыс. тонн), в 2028 году - 414 тыс. и 404 тыс. тонн (526 тыс. и 460 тыс. тонн), в 2029 году - 427 тыс. и 414 тыс. тонн (573 тыс. и 480 тыс. тонн), в 2030 году - 446 тыс. и 426 тыс. тонн (618 тыс. и 502 тыс. тонн).

Кроме того, в стратегию введен новый показатель - производительность труда. В 2026 году по сравнению с 2023 годом по базовому варианту она должна вырасти на 6%, по консервативному - на 4%, в 2030 году - соответственно на 12,6% и 10%.

Показатели по импортозамещению не изменились. Доля семян отечественной селекции к 2030 году должна составить 75% (в 2026 году - 64%, в 2027-м - 66%, в 2028-м - 66,5%, в 2029 году - 70%). Обеспеченность животноводства ветпрепаратами отечественного производства - 70% (в 2026 году - 58%, в 2027-м - 62%, в 2028-м - 65%, в 2029 году - 68%), отечественными вакцинами - 61% (в 2026 году - 53%, в 2027-м - 55%, в 2028-м - 57%, в 2029 году - 59%).

Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года была утверждена правительством 8 сентября 2022 года.

правительство АПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Авария на пензенском газопроводе не повлияла на поставки газа в Казахстан и Узбекистан

В ВС ждут от реформы суда присяжных сокращение числа случаев отмены приговоров

Силуанов оценил ненефтегазовые допдоходы бюджета в 2026 году в 1 трлн рублей

 Силуанов оценил ненефтегазовые допдоходы бюджета в 2026 году в 1 трлн рублей

В Пензенской области прорвало магистральный газопровод

В Москве отрицают прямую связь договоренности с Трампом по дизелю и позиции России по Украине

Песков заявил, что ситуация с "Яндексом" обсуждается в правительстве

 Песков заявил, что ситуация с "Яндексом" обсуждается в правительстве

Москалькова будет представлять Госдуму в Конституционном суде

Россия предупредила НАТО по Калининграду, чтобы альянс не шагнул за край пропасти

Журналист Майкл Наки заочно получил 14 лет колонии по совокупности двух дел
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12278 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3890 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 124 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов