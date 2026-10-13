В МИД заявили, что РФ продолжает контакты с США по Украине и не допустит утечек

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Москва продолжает контакты с Вашингтоном по Украине, но никаких утечек об их содержании не допустит, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы никогда эти контакты не прерывали. Что касается конкретной тематики, отрабатываемой в их рамках, это вопрос непубличный. Мы подходим к нему максимально ответственно, никаких утечек мы не допустим. Нам главное результат, а не медийный эффект", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, продолжает ли российская сторона контакты с США по дипломатической и военной линии.