МИД заявил, что армия в ответ на действия Киева подавляет боевой потенциал ВСУ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ в ответ на действия Украины комплексно подавляют боевой потенциал ВСУ, в том числе нанося удары по судам и портовой инфраструктуре, задействованной в военной логистике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ответ на непрекращающуюся террористическую активность киевского режима Вооруженные силы Российской Федерации осуществляют комплексные системные мероприятия по подавлению боевого потенциала ВСУ, в том числе путем поражения судов и портовой инфраструктуры, задействованных в военной логистике", - говорится в опубликованном МИД РФ комментарии Захаровой на вопрос СМИ "об истинных угрозах свободе гражданского судоходства и глобальной продовольственной безопасности".

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