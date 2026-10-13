Рябков сообщил, что по основным вопросам встреч РФ-США по раздражителям прогресса нет

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Очередная встреча РФ-США по двусторонним раздражителям должна пройти до конца года, заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Недавно имел место очередной раунд по раздражителям, и, по факту, сейчас дат нет, но до конца года состоится следующий. Я должен сказать, что мы движемся вперед. Тут нету пробуксовок", - сказал Рябков журналистам.

Он уточнил, что по главным вопросам, которые "США поставили в зависимость от прогресса в украинском урегулировании", движения нет.

Рябков добавил, что стороны продолжат работу.

"Ключевые вопросы именно в этом сегменте - это восстановление прямого авиасообщения, возврат дипсобственности. Там нет прогресса. По другим направлениям мы движемся вперед. Надо отдать должное нашим командам, встречи проходят не бесплодно. Конечно, гордиться, что называется, какими-то прорывами оснований нет, но, тем не менее, есть что доложить и есть что использовать в качестве заготовок на следующий раунд. Мы продолжим", - сказал замглавы МИД РФ.