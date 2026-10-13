МИД РФ обвинил Киев в желании использовать заботу о глобальной продбезопасности как предлог

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Украина и ее партнеры под формальным предлогом заботы о глобальной продовольственной безопасности стремятся обеспечить защищенный морской канал снабжения ВСУ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Их цель очевидна - под формальным предлогом заботы о глобальной продовольственной безопасности обеспечить защищённый морской канал снабжения ВСУ оружием и создать очередной механизм политического и экономического давления на Россию. Черноморская артерия снабжения режима Зеленского очень важна для его спонсоров", - говорится в опубликованном МИД РФ комментарии Захаровой на вопрос СМИ "об истинных угрозах свободе гражданского судоходства и глобальной продовольственной безопасности".

Дипломат указала, что действия российской стороны в Черном море являются ответными, "удары наносились только по связанным с военно-промышленным комплексом объектам" Украины.